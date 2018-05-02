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Доллар 2 мая слабеет к евро впервые за три сессии в ожидании заседания ФРС, статданных
10:33 02.05.2018 |
Доллар США дешевеет относительно евро в среду после укрепления по итогам предыдущих двух сессий.
Индекс ICE, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,1%. Накануне этот индикатор прибавил 0,7%, поднявшись до максимума с начала января.
В апреле индекс ICE увеличился на 1,9% - этот месяц стал для американской валюты наилучшим с ноября 2016 года, месяца президентских выборов в США, свидетельствуют данные FactSet.
Внимание рынка направлено на завершающееся в среду заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты ожидают, что Федрезерв сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 1,5-1,75%, а также даст понять, что, как и раньше, настроен на еще два повышения ставки в 2018 году, пишет MarketWatch.
Кроме того, рынок ждет апрельских данных о безработице в США, которые могут поддержать доллар. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 188 тыс., а также снижения безработицы до 4%.
"Ключевым фактором, двигающим доллар вверх, является расхождение в экономических показателях между США и остальным миром, и американская статистика остается довольно сильной, - отмечает аналитик по валютным рынкам Morgan Stanley Ханс Редекер. - Рост ВВП США во втором квартале может составить 2,8%, и это лучше общего тренда".
Курс евро к доллару поднялся в среду до $1,2015 по сравнению с $1,1993 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара относительно иены опустился до 109,84 иены против 109,86 иены накануне.
Пара евро/иена торгуется на уровне 131,94 иены по сравнению с 131,75 иены на закрытие рынка во вторник.
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