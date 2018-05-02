НБУ усовершенствовал порядок лицензирования валютных операций для банков, населения и бизнеса

Национальный банк усовершенствовал порядок лицензирования валютных операций для банков, населения и бизнеса.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Во-первых, Национальный банк упростил порядок выдачи электронных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций.

С целью получения такой лицензии добавляется возможность подачи в качестве подтверждения источника происхождения средств документы, касающиеся результатов предпринимательской деятельности физлица или продажи движимого и/или недвижимого имущества (налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, декларации плательщика единого налога физического лица предпринимателя, договор о продаже движимого и/или недвижимого имущества).

Речь идет об электронных лицензиях, которые НБУ выдает физлицам для вывода валюты за рубеж.

Упрощается получение электронной лицензии на вывод средств, которые являются общей совместной собственностью супругов.

Для этого один из супругов может для подтверждения происхождения средств учитывать доходы другого супруга, если эти доходы относятся к их общей совместной собственности.

Во-вторых, банкам разрешено размещать за рубежом валютные ценности без индивидуальной лицензии на каких-либо собственных счетах, а не только на корреспондентских, как это было раньше.

Также НБУ установил исключение из общего порядка контроля за соблюдением максимальной процентной ставки по внешним кредитам/займам в иностранной валюте.

Исключение касается средств, привлекаемых резидентами-заемщиками от нерезидентов для кредитных проектов, реализуемых с участием (в форме обеспечения, страхования, поручительства) иностранного государства, по аналогии с исключением, что уже применяется для кредитных проектов с участием экспортно-кредитных агентств.

Кроме того, Национальный банк уточнил перечень документов, необходимых для получения индивидуальной лицензии на размещение юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями средств на счетах за пределами Украины.

Перечень дополнен документами, которые содержат информацию о счетах, открытых резидентом в уполномоченных банках, и о его структуре собственности и конечных бенефициарных владельцах.

Эти шаги, по мнению НБУ, будут способствовать усовершенствованию порядка выдачи индивидуальных валютных лицензий и расширению доступа резидентов к внешним кредитным ресурсам.

Эти нормы закреплены постановлением НБУ № 45 от 26 апреля, которое вступает в силу с 28 апреля.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в январе-марте выявил 11 нелегальных пунктов обмена валют.