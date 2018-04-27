В марте доля проблемных кредитов выросла на 0,2 п.п. до 56,4%

В марте доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе выросла на 0,18 п.п. до 56,38% по сравнению с февралем.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 апреля общий объем выданных кредитов вырос на 4 435 млн гривен с 1,113 трлн гривен (на 1 марта) до 1,117 трлн гривен.

Из них неработающие кредиты - 629,987 млрд гривен.

Рост доли проблемных кредитов произошел за счет роста этого показателя по госбанкам за исключением Приватбанка (увеличился с 58,84% до 60,59%), а также по неплатежеспособным банкам (увеличился с 44,38% до 55,58%).

При этом в Приватбанке доля проблемных кредитов сократилась на 1,01 п.п. до 85,66%, в иностранных группах - на 0,65 п.п. до 43,27%, в банках с частным капиталом - на 0,04 п.п. до 24,80%.

Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств по состоянию на 1 апреля составляла 29,67%, что на 0,22 п.п. больше, чем месяцем ранее и на 1,34 п.п. больше чем по состоянию на конец 2017 года. При этом общий объем таких активов за март сократился на 0,04% - до 2,214 трлн грн, а с начала года возрос на 0,7%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п.п. до 30,5%.