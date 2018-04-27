Портфель ОВГЗ банков Украины 27 апреля увеличился на 2,5 млрд грн

Суммарный портфель ОВГЗ увеличился на 2,43 млрд грн (на 0,33%) - до 742,011млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности НБУ, небанковских учреждений, нерезидентов и физлиц остался практически без изменений.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 20.04
|742694.02
|350325.25
|348368.77
|27772.19
|2448.89
|13778.92
|на 25.04
|742311.59
|350325.25
|347702.27
|28228.38
|2506.15
|13549.54
|на 26.04
|739580.61
|350325.25
|347728.74
|27122.64
|2524.28
|11879.70
|на 27.04
|742011.48
|350325.25
|350223.59
|27022.60
|2560.40
|11879.64
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 27 апреля – 26,230047 грн/$1.