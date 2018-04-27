Финансовые новости
- |
- 27.04.18
- |
- 14:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 27.04.18
12:37 27.04.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 27 апреля 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|25.9000
|26.3158
|31.3000
|31.9489
|4.0000
|4.4000
|ОТП Банк
|25.9500
|26.1500
|31.4100
|31.6600
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.0000
|26.2500
|31.5500
|32.0500
|Ощадбанк
|25.9700
|26.3500
|31.5500
|32.1500
|2.8500
|4.7000
|Креди Агриколь Банк
|26.0500
|26.2500
|31.4000
|31.9000
|Укрэксимбанк
|25.9000
|26.3000
|31.1700
|32.1400
|Райффайзен Банк Аваль
|25.9067
|26.2500
|31.4465
|32.2000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд повторно арестовал 56% акций завода “Мотор Сич”, принадлежащих китайским инвесторам
ТОП-НОВОСТИ
|Лидеры Южной Кореи и КНДР договорились о ядерном разоружении
|С началом Операции объединенных сил на Донбассе начнет действовать особый порядок - командование
|Иностранные инвесторы все больше интересуются украинскими активами - EY
|“Внутриватная” несовместимость. Почему пятая колонна Кремля не идет в ногу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1962 грн
|Биржи АТР 27 апреля закрылись ростом вслед за американскими рынками
|Курсы валют по карточным операциям на 27.04.18
|Остатки средств на корсчетах банков 27.04.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.04.18
|НБУ продал 26 апреля банкам депозитные сертификаты на 6 741 млн гривен
Это интересно
|США заподозрили Huawei в нарушении санкций США против Ирана
|Sony X Mount позволит владельцам смартфонов Xperia запускать на них игры с PS4
Установив аксессуар на гейпмаде DualShock 4, который присутствует в стандартном комплекте поставки PlayStation 4, а также закрепив на Sony X Mount смартфон, который необходимо синхронизировать с консолью, вы сможете запускать на экране Sony Xperia игры с PS4.
|Все Hyundai теперь будут такими: показана первая модель в новом стиле
|Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
|Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер
|Xiaomi в рамках подготовки к IPO обещает ограничить рентабельность - СМИ
|Microsoft довела до тюрьмы предпринимателя, который делал диски восстановления Windows