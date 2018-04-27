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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.04.18
11:29 27.04.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|24.04
|15.6432
|-
|-
|-
|-
|15.9420
|-
|-
|-
|-
|25.04
|15.5620
|-
|-
|-
|-
|16.2329
|-
|-
|-
|-
|26.04
|15.5735
|-
|-
|-
|-
|15.8101
|15.5626
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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