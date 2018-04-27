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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На межбанке 26 апреля объем торгов долларом увеличился на $26,2 млн до $226,5 млн

11:16 27.04.2018 |

Финансы

 

В четверг, 26 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 26,2 млн долларов по сравнению с 25 апреля до 226,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 21,8 млн долларов по сравнению с 25 апреля до 258,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 5 коп. в четверг опустился на 6 коп. до 26,19 UAH/USD.
По материалам: Українські Новини
 

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