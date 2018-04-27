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Биткоин дорожает 27 апреля на позитивных новостях в отрасли
10:50 27.04.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу растет в цене на новостях о новых инвестициях в отрасль криптовалют, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.00 EET биткоин дорожал на 4,1% - до 9,25 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 4,54% - до 9,23 тысячи долларов, на OKEx - на 4,48%, до 9,23 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 4,14%, до 656,5 доллара, Ripple - на 3,87%, до 0,84 доллара, Bitcoin Cash - на 3,29%, до 1388,24 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 414,22 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.
В четверг лондонская финтех-компания Revolut привлекла 250 миллионов долларов в последнем раунде инвестиций. Основным инвестором выступил фонд Юрия Мильнера DST Global. По итогам последнего раунда инвестиций Revolut получила оценку в 1,7 миллиарда долларов.
По мнению основателя информационно портала о криптовалюте Cryptocompare Чарльза Хейтера (Charles Hayter), которого цитирует агентство MarketWatch, эти новости свидетельствуют, что деньги венчурного капитала постепенно приходят в индустрию криптовалют и финансовых технологий.
Согласно информации на сайте компании, Revolut представляет собой мобильное приложение, привязанное к мультивалютной карте (для конвертации доступно более 150 мировых валют). В приложении также можно обменять криптовалюты Bitcoin, Ethereum и Litecoin по курсу ниже, чем, например, на биржах Coinbase и eToro. Компания Revolut пока работает только на европейском рынке, но планирует в этом году расширяться в США, Канаду, Сингапур, Гонконг, Австралию и Новую Зеландию.
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