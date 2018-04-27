Финансовые новости
- |
- 27.04.18
- |
- 11:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стоимость золота слабо колеблется 27 апреля после удешевления металла на укреплении доллара
10:25 27.04.2018 |
Золото торгуется без единой динамики в пятницу утром, при этом в четверг золото дешевело на фоне укрепления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным торгов, по состоянию на 8.55 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,04%, до 1318,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,1%, до 16,475 доллара за унцию.
"Укрепление доллара (в четверг - ред.), в сочетании со слабостью евро после речи (главы ЕЦБ - ред.) Марио Драги, оказало давление на желтый металл. Восстановление доллара останавливает любую восходящую динамику стоимости золота", - приводит агентство Рейтер слова главного аналитика Activtrades Карло Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa). Удорожание доллара к мировым валютам делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
Эксперт добавляет, что сейчас инвесторы внимательно будут следить за статистикой по росту ВВП США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Статистика, считает де Каса, задаст направление на следующую неделю. Аналитики прогнозируют, что, по первой оценке, показатель составил 2% в годовом выражении против значения предыдущего квартала в 2,9%.
Более позитивные данные по ВВП США могут поддержать регулятора в решении увеличить темпы повышения ставки. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. Решение регулятора по ставке ожидается 2 мая, аналитики прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 1,5-1,75%.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|“Внутриватная” несовместимость. Почему пятая колонна Кремля не идет в ногу
ТОП-НОВОСТИ
|КС признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме
|Банкиры меняют прогнозы по доллару после сюрприза с курсом
|Зеленая ловушка: почему украинцам придется дополнительно платить за наличие возобновляемой энергии
|Замена Савченко: Зачем воскресили тему добровольцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остатки средств на корсчетах банков 27.04.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.04.18
|НБУ продал 26 апреля банкам депозитные сертификаты на 6 741 млн гривен
|На межбанке 26 апреля объем торгов долларом увеличился на $26,2 млн до $226,5 млн
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1894 грн
|Биткоин дорожает 27 апреля на позитивных новостях в отрасли
Это интересно
|Все Hyundai теперь будут такими: показана первая модель в новом стиле
|Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
|Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер
|Xiaomi в рамках подготовки к IPO обещает ограничить рентабельность - СМИ
|Microsoft довела до тюрьмы предпринимателя, который делал диски восстановления Windows
|Потоковое аудио впервые принесло основной доход рынку звукозаписи
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 6X. Компания утверждает, что его камера лучше, чем в iPhone X