Стоимость золота слабо колеблется 27 апреля после удешевления металла на укреплении доллара

Золото торгуется без единой динамики в пятницу утром, при этом в четверг золото дешевело на фоне укрепления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 8.55 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,04%, до 1318,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,1%, до 16,475 доллара за унцию.

"Укрепление доллара (в четверг - ред.), в сочетании со слабостью евро после речи (главы ЕЦБ - ред.) Марио Драги, оказало давление на желтый металл. Восстановление доллара останавливает любую восходящую динамику стоимости золота", - приводит агентство Рейтер слова главного аналитика Activtrades Карло Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa). Удорожание доллара к мировым валютам делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Эксперт добавляет, что сейчас инвесторы внимательно будут следить за статистикой по росту ВВП США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Статистика, считает де Каса, задаст направление на следующую неделю. Аналитики прогнозируют, что, по первой оценке, показатель составил 2% в годовом выражении против значения предыдущего квартала в 2,9%.

Более позитивные данные по ВВП США могут поддержать регулятора в решении увеличить темпы повышения ставки. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. Решение регулятора по ставке ожидается 2 мая, аналитики прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 1,5-1,75%.