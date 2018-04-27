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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1894 грн
11:07 27.04.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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27.04.2018
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26.04.2018
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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4
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3.80
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26.2153
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26.2400
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10:30
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18
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12.66
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26.1793
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26.2576
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11:00
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40
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40.64
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26.1894
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26.2526
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26.2432
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26.2390
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26.2339
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13:00
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26.2319
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26.2304
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16:00
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16:30
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26.2300
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17:00
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26.2300
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