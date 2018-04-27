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Доллар дешевеет 27 апреля после роста до максимума с января
09:02 27.04.2018 |
Курс доллара к основным мировым валютам снижается утром в пятницу после роста в четверг до максимума за более чем три месяца, инвесторы ожидают статистику по росту ВВП США в первом квартале, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 91,56 пункта, в четверг вечером показатель достигал наивысшей отметки в 91,63 пункта, что является максимумом с середины января 2018 года. Курс доллара к иене снижался до 109,25 иены за доллар со 109,3 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,2106 доллара с 1,2104 доллара за евро.
Позднее в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщит данные по росту ВВП США в первом квартале. Аналитики прогнозируют, что, по первой оценке, показатель составил 2% в годовом выражении против значения предыдущего квартала в 2,9%.
На следующей неделе, 2 мая, Федеральная резервная система (ФРС) США сообщит свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, по состоянию на пятницу 93,3% экспертов считает, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 1,5-1,75% годовых. Ставка была повышена в марте на 0,25 процентных пункта.
Евро и иена дорожают к доллару после заседаний ЕЦБ и Банка Японии. Центробанк Японии в пятницу сохранил ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. В четверг ЕЦБ также сохранил ставку на уровне 0%, регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года, как и ожидали аналитики.
Как сказал глава регулятора Марио Драги, Совет управляющих ЕЦБ в четверг не обсуждал будущее монетарной политики ЕЦБ, в которую входит и стратегия выхода Евросистемы (ЕЦБ и ЦБ стран еврозоны) из программы QE.
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