ЕЦБ сохранил все 3 процентные ставки без изменений, как и ожидалось

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями рынка.

Основные формулировки заявления по итогам заседания остались прежними, как и объемы стимулирующих программ. Теперь рынок с еще большим рвением ждет пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, которая начнется в 15:30 мск.

Еще на заседании в октябре 2017 года руководство ЕЦБ приняло решение продлить срок действия программы количественного смягчения (QE) до сентября 2018 года при снижении ежемесячного объема выкупа облигаций с января до 30 млрд евро с 60 млрд евро.

Однако по итогам заседания 8 марта ЕЦБ неожиданно убрал из заявления фразу, что руководство ЕЦБ готово увеличить объем QE, если это потребуется из-за ухудшения экономического прогноза или финансовых условий. Тогда же банк подтвердил, что программа выкупа облигаций продлится до сентября "или дольше, при необходимости", или "до тех пор, пока совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивой корректировки инфляции в соответствии с его инфляционными целями". Эти формулировки сохранены и в апрельском коммюнике.

В заявлении по итогам заседания отмечается также, что ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE.

"Ставки останутся на текущих уровнях еще долго после завершения QE", - отмечают в ЕЦБ.

Евро к 14:52 EET подорожал до $1,2178 против $1,2161 на закрытие прошлой сессии. Фондовые рынки еврозоны продолжают сдержанный подъем, индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,5%.

