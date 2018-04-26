Евро замедлил подъем в ожидании пресс-конференции Драги

Курс евро замедлил подъем к доллару в ходе торгов в четверг и перешел от роста к снижению в паре с иеной в ожидании пресс-конференции главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, а также на заявлениях лидера итальянской партии "Пять звезд" Луиджи ди Майо.

Евро к 15:21 EET стоил $1,2164 против $1,2161 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро к иене к этому времени составил 132,84 иены по сравнению со 133,07 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 109,21 иены против 109,43 иены в среду.

ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил все три процентные ставки на прежних уровнях и не внес существенных изменений в заявление по итогам заседания. От М.Драги участники рынка хотят услышать, в первую очередь, о будущем сворачивании стимулирующих программ. Из-за ухудшения статданных в еврозоне в первые месяцы 2018 года эксперты не исключают, что ЕЦБ отложит выход из стимулов.

По словам Л.ди Майо, его партия готова начать переговоры о формировании правительства с левоцентристской Демократической партией. Политик добавил, что если переговоры сорвутся, то Италии следует провести новые выборы.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы. Пока консультации о составе правительства не принесли ощутимых результатов.