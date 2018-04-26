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Объем торгов долларом на межбанке 25 апреля уменьшился на $47,1 млн до $200,3 млн
10:44 26.04.2018 |
В среду, 25 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 47,1 млн долларов по сравнению с 24 апреля до 200,3 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 38,7 млн долларов по сравнению с 24 апреля до 236,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 5 коп. в среду поднялся на 9 коп. до 26,25 UAH/USD.
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