Финансовые новости
- |
- 25.04.18
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ вводит в обращение памятную монету “Автономная Республика Крым”
12:48 25.04.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ), продолжая серию, посвященную областям и территориальному устройству Украины, с 25 апреля вводит в обращение памятную монету "Автономная Республика Крым" номиналом 5 грн, сообщается на веб-сайте центробанка.
Монета - биметаллическая из недрагоценных металлов, ее тираж - 45 тыс.
Крым имеет огромный курортно-рекреационный потенциал, который обеспечивают природные курортные факторы и уникальные ландшафты. В 2014 году АРК оккупирована Российской Федерацией. Насильственная аннексия Крыма не признается Украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров временно оккупированной территорией.
На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины, в центре - композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора, на фоне волн - античный корабль, под которым - Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты, цветы горной лаванды.
На реверсе монеты изображена карта Украины на фоне орнамента из произведения "Тариль" Рустема Скибина, по кругу размещены надписи: "Автономная Республика Крым, Украина".
В целом в 2017 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (11 - серебряных, девять -биметаллических, 27 - из нейзильбера), выпустил четыре памятные медали. Их общий тираж составил 1 млн 442, 5 тыс. шт.
Украина начала собственную нумизматическую программу в 1995 году.
Ежегодно в оборот вводится более 40 памятных монет, выпускаемых более чем в 30 сериях.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ во 2-м квартале намерен покупать до $10 млн ежедневно на межбанке для наращивания международных резервов
ТОП-НОВОСТИ
|Закон “О валюте” наполнят ограничениями
|Банки сохраняют оптимизм в отношении роста корпоративного кредитования и населения в следующие 12 мес. - опрос НБУ
|Нафтогаз опроверг информацию о закупках газа у Газпрома
|КС признал неконституционным предоставление Уголовно-исполнительной службе Минюста функции следствия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар укрепляется 25 апреля на фоне продолжающегося роста доходностей US Treasuries
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.2707 грн
|НБУ во 2-м квартале намерен покупать до $10 млн ежедневно на межбанке для наращивания международных резервов
|Закон “О валюте” наполнят ограничениями
|Банки сохраняют оптимизм в отношении роста корпоративного кредитования и населения в следующие 12 мес. - опрос НБУ
|НБУ вводит в обращение памятную монету “Автономная Республика Крым”
|НБУ продал 24 апреля банкам депозитные сертификаты на 12 503 млн гривен
Это интересно
|Исследователям удалось похитить биткойны с физически изолированной системы
|Представлен самый доступный кроссовер Skoda
|Hyundai Mobis начинает тестирование самоуправляемого автомобиля M.BILLY
|Мировой объем утечек данных в 2017 г. вырос в 4,2 раза - исследование
|Mercedes-Benz может стать поставщиком двигателей для Volvo
|Цена телевизора Sharp формата 8K превышает 11 000 евро
Эра контента 8K ещё не наступила, но производители уже начинают предлагать телевизоры соответствующего формата. LC-70X500E имеет размер 70 дюймов по диагонали и обладает разрешением 7680 × 4320 пикселей, что в четыре раза выше по сравнению с форматом 4К.
|Японские компании видят большие возможности в небольших промышленных роботах — коботах