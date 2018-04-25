НБУ вводит в обращение памятную монету “Автономная Республика Крым”

Национальный банк Украины (НБУ), продолжая серию, посвященную областям и территориальному устройству Украины, с 25 апреля вводит в обращение памятную монету "Автономная Республика Крым" номиналом 5 грн, сообщается на веб-сайте центробанка.

Монета - биметаллическая из недрагоценных металлов, ее тираж - 45 тыс.

Крым имеет огромный курортно-рекреационный потенциал, который обеспечивают природные курортные факторы и уникальные ландшафты. В 2014 году АРК оккупирована Российской Федерацией. Насильственная аннексия Крыма не признается Украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров временно оккупированной территорией.

На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины, в центре - композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора, на фоне волн - античный корабль, под которым - Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты, цветы горной лаванды.

На реверсе монеты изображена карта Украины на фоне орнамента из произведения "Тариль" Рустема Скибина, по кругу размещены надписи: "Автономная Республика Крым, Украина".

В целом в 2017 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (11 - серебряных, девять -биметаллических, 27 - из нейзильбера), выпустил четыре памятные медали. Их общий тираж составил 1 млн 442, 5 тыс. шт.

Украина начала собственную нумизматическую программу в 1995 году.

Ежегодно в оборот вводится более 40 памятных монет, выпускаемых более чем в 30 сериях.

