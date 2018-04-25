На межбанке 24 апреля объем торгов долларом увеличился на $99,7 млн до $247,4 млн

Во вторник, 24 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 99,7 млн долларов по сравнению с 23 апреля до 247,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 102,5 млн долларов по сравнению с 23 апреля до 275,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 6 коп. во вторник повысился на 5 коп. до 26,16 UAH/USD.