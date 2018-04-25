Сингапур и Гонконг становятся центрами ICO в Азии

После запрета ICO в Китае блокчейн-стартапы продолжают искать места для проведения первичных размещений токенов в других азиатских странах. В частности, большинство компаний выбирают Гонконг и Сингапур для этих целей по данным South China Morning Post.

В первом квартале этого года по всему миру через ICO было собрано 6.3 миллиарда долларов - больше, чем за весь 2017 год. За 1.7 миллиарда долларов ответственно ICO Telegram, а общее количество ICO также превысило уровень 2017 года. Несмотря на неудачный старт криптовалютного рынка в этом году, спрос на токены ICO не пострадал.

Китай запретил проведение ICO в сентябре 2017 года, что увеличило количество первичных размещений токенов в ближайших юрисдикциях - Сингапуре и Китае. Гонконг с самого начала помогал компаниям из Пекина обойти запрет и перерегистрироваться в Гонконге для проведения ICO. Однако в случае с Сингапуром, популярность ICO в стране еще не признана официальными лицами индустрии.

«Мы не можем утверждать, что Сингапур стал центром ICO - нам еще предстоит много работы в этой области, но мы и правда наблюдаем повышенную активность с сентября прошлого года», - отмечает глава ассоциации криптовалют и блокчейна Сингапура Ансон Зилл (Anson Zeall).

По данным South China Morning Post Сингапур в 2017 году занимал третье место в мире по количеству средств, собранных через ICO, уступая лишь США и Швейцарии. Гонконг и Россия также прорываются на вершину этого списка. Подобный рост в публикации связывается как с запретительной политикой Китая, так и с действиями правительства Южной Кореи, которое последовало за китайскими властями и также запретило проведение ICO.

Одна из причин, по которой индустрия ICO расцветает в Сингапуре - эмитенты токенов сталкиваются с меньшими рисками привлечения повышенного внимания со стороны законодателей страны, так как Сингапур настроен на помощь блокчейн-стартапам, а не на создание препятствий для них.

Для проведения ICO в Сингапуре компания должна зарегистрировать свой бизнес на территории страны и нанять для этих целей адвоката, который может выставить счет за услуги в районе 200 000 долларов. Однако это не останавливает блокчейн-стартапы, как отмечает Дейзи Ву (Daisy Wu), директор по связям с общественностью пекинского стартапа Xender. Она сказала, что ее компания - одна из многих, сделавших выбор в пользу Сингапура, так «хочет вести свой бизнес в безопасном месте».

Власти Сингапура ведут активную политику в области криптовалют и блокчейна. В марте ЦБ Сингапура заявил, что рассматривает новые правила защиты криптовалютных инвесторов, а в феврале регулятор сообщил, что не планирует запрещать торговлю криптовалютами.