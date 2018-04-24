Ставка ОВГЗ в евро на первичных аукционах снизилась до 4% годовых

Ставка размещения 20-мес. облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в евро опустилась до 4% годовых с максимальной ставки в 4,17% годовых, под которые они размещались 20 марта этого года.

Согласно сообщению ведомства на его сайте, число заявок на аукцион по сравнению с предыдущим снизилось с 7 до 4, объем продаж - с EUR123,31 млн до EUR83,62 млн.

На трех гривневых аукционах Минфину удалось привлечь 1,05 млрд грн, сохранив ставку размещения 6-мес. бумаг на уровне 17,2% годовых, 11-мес. - 17% годовых, повысив по 5-летним с 15,79% годовых до 16% годовых.

Отдельные покупатели претендовали на покупку 6-мес. и 11-мес. бумаг под 17,5% годовых и 5-летних - под 16,5% годовых, однако Минфин отказал им, отклонив 50 млн грн (здесь и далее - по номиналу) спроса на 6-мес. ОВГЗ, 65 млн грн - на 11-мес. и 149 млн грн - на 5-летние.

В результате продажи 6-мес. ОВГЗ составили 333,26 млн грн, 11-мес. - 71,65 млн грн и 5-летних - 646,37 млн грн.



Результаты проведения плановых размещений ОВГЗ 24 апреля

Номер аукциона 69 70 71 72 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000200778 Доразмещение UA4000197081 Первичное размещение UA4000200885 Доразмещение (ном. в инвалюте EUR) UA4000200711 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 - - - Дата проведения 24.04.2018 24.04.2018 24.04.2018 24.04.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 25.04.2018 25.04.2018 25.04.2018 25.04.2018 Срок оплаты процентов 05.09.2018 24.10.2018 30.05.2018 Срок оплаты процентов 06.03.2019 24.04.2019 28.11.2018 Срок оплаты процентов 23.10.2019 29.05.2019 Срок оплаты процентов 22.04.2020 27.11.2019 Срок оплаты процентов 21.10.2020 Срок оплаты процентов 21.04.2021 Срок оплаты процентов 20.10.2021 Срок оплаты процентов 20.04.2022 Срок оплаты процентов 19.10.2022 Срок оплаты процентов 19.04.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию - 75.45 79.85 20.60 Номинальный уровень доходности, % 17.10 15.09 15.97 4.12 Срок обращения (дней) 161 315 1820 581 Срок погашения 03.10.2018 06.03.2019 19.04.2023 27.11.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 408 545 000.00 136 242 000.00 795 414 000.00 82 099 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 358 545 000.00 71 292 000.00 646 414 000.00 82 099 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 863 075 000.00 1 663 590 000.00 646 414 000.00 203 869 000.00 Количество поданных заявок, шт, 7 7 13 3 Количество удовлетворенных заявок, шт, 6 5 7 3 Максимальный уровень доходности облигаций, % 17.50 17.50 16.50 4.00 Минимальный уровень доходности облигаций, % 16.95 16.95 15.97 4.00 Установленная доходность, % 17.20 17.00 16.00 4.00 Средневзвешенная доходность, % 17.20 16.99 15.97 4.00 Поступление в бюджет 333 262 034.60 71 650 356.64 646 370 570.00 83 622 757.44

Данные: Минфин Украины.