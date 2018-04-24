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Ставка ОВГЗ в евро на первичных аукционах снизилась до 4% годовых
19:38 24.04.2018 |
Ставка размещения 20-мес. облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в евро опустилась до 4% годовых с максимальной ставки в 4,17% годовых, под которые они размещались 20 марта этого года.
Согласно сообщению ведомства на его сайте, число заявок на аукцион по сравнению с предыдущим снизилось с 7 до 4, объем продаж - с EUR123,31 млн до EUR83,62 млн.
На трех гривневых аукционах Минфину удалось привлечь 1,05 млрд грн, сохранив ставку размещения 6-мес. бумаг на уровне 17,2% годовых, 11-мес. - 17% годовых, повысив по 5-летним с 15,79% годовых до 16% годовых.
Отдельные покупатели претендовали на покупку 6-мес. и 11-мес. бумаг под 17,5% годовых и 5-летних - под 16,5% годовых, однако Минфин отказал им, отклонив 50 млн грн (здесь и далее - по номиналу) спроса на 6-мес. ОВГЗ, 65 млн грн - на 11-мес. и 149 млн грн - на 5-летние.
В результате продажи 6-мес. ОВГЗ составили 333,26 млн грн, 11-мес. - 71,65 млн грн и 5-летних - 646,37 млн грн.
Результаты проведения плановых размещений ОВГЗ 24 апреля
|Номер аукциона
|69
|70
|71
|72
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200778
|Доразмещение UA4000197081
|Первичное размещение UA4000200885
|Доразмещение (ном. в инвалюте EUR) UA4000200711
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|-
|-
|-
|Дата проведения
|24.04.2018
|24.04.2018
|24.04.2018
|24.04.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|25.04.2018
|25.04.2018
|25.04.2018
|25.04.2018
|Срок оплаты процентов
|05.09.2018
|24.10.2018
|30.05.2018
|Срок оплаты процентов
|06.03.2019
|24.04.2019
|28.11.2018
|Срок оплаты процентов
|23.10.2019
|29.05.2019
|Срок оплаты процентов
|22.04.2020
|27.11.2019
|Срок оплаты процентов
|21.10.2020
|Срок оплаты процентов
|21.04.2021
|Срок оплаты процентов
|20.10.2021
|Срок оплаты процентов
|20.04.2022
|Срок оплаты процентов
|19.10.2022
|Срок оплаты процентов
|19.04.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|75.45
|79.85
|20.60
|Номинальный уровень доходности, %
|17.10
|15.09
|15.97
|4.12
|Срок обращения (дней)
|161
|315
|1820
|581
|Срок погашения
|03.10.2018
|06.03.2019
|19.04.2023
|27.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|408 545 000.00
|136 242 000.00
|795 414 000.00
|82 099 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|358 545 000.00
|71 292 000.00
|646 414 000.00
|82 099 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|863 075 000.00
|1 663 590 000.00
|646 414 000.00
|203 869 000.00
|Количество поданных заявок, шт,
|7
|7
|13
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт,
|6
|5
|7
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|17.50
|17.50
|16.50
|4.00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|16.95
|16.95
|15.97
|4.00
|Установленная доходность, %
|17.20
|17.00
|16.00
|4.00
|Средневзвешенная доходность, %
|17.20
|16.99
|15.97
|4.00
|Поступление в бюджет
|333 262 034.60
|71 650 356.64
|646 370 570.00
|83 622 757.44
Данные: Минфин Украины.
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