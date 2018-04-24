23 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $44,2 млн до $147,7 млн

В понедельник, 23 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 44,2 млн долларов по сравнению с 20 апреля до 147,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 53,8 млн долларов по сравнению с 20 апреля до 173 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 4 коп. в понедельник опустился на 6 коп. до 26,11 UAH/USD.