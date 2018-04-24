НБУ готов к компромиссу с депутатами по закону “О валюте”

Национальный банк готов учесть некоторые положения из альтернативного законопроекта "О валюте" (№8152-1) в свой базовый законопроект (№8152).

Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе обсуждения обоих законопроектов.

Господин Чурий сообщил, что депутатский альтернативный законопроект "О валюте" №8152-1 серьезно ограничивает полномочия Нацбанка по введению мер защиты при нестабильной финансовой ситуации.

В частности, депутаты предлагают дать Нацбанку право вводить ограничения на срок не более 6 месяцев и не чаще одного раза в течение календарного года.

"Эта норма крайне опасная, поскольку регулятору важно адекватно и быстро реагировать на кризисные явления. Если Национальный банк несет ответственность за решение кризисных ситуаций, то должен иметь полномочия по их решению", - сказал он.

При этом Олег Чурий также отметил, что в альтернативном законопроекте есть и положительные моменты.

"Это и нормы о введении финансовых санкций, и расширение уполномоченных учреждений на операторов почтовой связи. Эти нормы мы сможем включить при доработке законопроекта ко второму чтению", - добавил он.