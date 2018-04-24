Доллар слабо меняется к евро и иене после резкого роста накануне

Курс доллара слабо меняется по отношению к евро и иене после резкого скачка к большинству мировых валют в понедельник на фоне роста доходности US Treasuries.

Евро торгуется к 9:09 EET в районе $1,2214 против $1,2209 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе 132,591 иены по сравнению со 132,72 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 108,82 иены против 108,71 иены в понедельник.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,05%

Накануне доллар подскочил на 0,65% к евро и почти на 1% к иене на фоне роста доходности американских гособлигаций, который стал отражением повышения инфляционных ожиданий.

Накануне доходность десятилетних госбумаг США вплотную приблизилась к психологической отметке в 3% годовых, остановившись на уровне 2,995%. Это рекордный уровень с января 2014 года. Более того, шестимесячные US Treasuries накануне завершили торги выше 2% впервые с августа 2008 года.

Как следствие, участники рынка стали все чаще делать ставки на то, что в текущем году Федеральная резервная система (ФРС) повысит ставку четырежды, включая мартовское повышение.

Между тем австралийский доллар слабо меняется к доллару США после падения до минимума за четыре месяца накануне. Во вторник стало известно, что потребительские цены в Австралии в первом квартале выросли на 0,4% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и на 1,9% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 2%.