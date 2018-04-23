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Депозитные ставки для физлиц 23.04.18
16:40 23.04.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 23 апреля 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|20.04.18
|23.04.18
|20.04.18
|23.04.18
|20.04.18
|23.04.18
|3 месяца
|13.32
|13.72
|2.52
|2.30
|1.64
|1.38
|6 месяцев
|14.26
|14.51
|3.15
|3.09
|2.05
|1.75
|9 месяцев
|14.01
|14.24
|3.27
|3.33
|2.34
|2.33
|12 месяцев
|14.27
|14.28
|3.69
|3.44
|2.68
|2.24
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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