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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.04.18
15:46 23.04.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 23 апреля 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 18.04
|743346.61
|350325.25
|348672.12
|27685.03
|2437.04
|14227.18
|на 19.04
|742368.00
|350325.25
|348302.02
|27581.93
|2428.56
|13730.23
|на 20.04
|742694.02
|350325.25
|348368.77
|27772.19
|2448.89
|13778.92
|на 23.04
|742416.34
|350325.25
|348039.75
|27818.41
|2453.05
|13779.88
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 23 апреля – 26,178455 грн/$1.
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