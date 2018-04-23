На межбанке 20 апреля объем торгов долларом уменьшился на $11 млн до $191,9 млн

В пятницу, 20 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 11 млн долларов по сравнению с 19 апреля до 191,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 6,6 млн долларов по сравнению с 19 апреля до 226,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 6 коп. в пятницу опустился на 4 коп. до 26,17 UAH/USD.