На межбанке 19 апреля объем торгов долларом увеличился на $8,4 млн до $202,9 млн

В четверг, 19 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 8,4 млн долларов по сравнению с 18 апреля до 202,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 7,9 млн долларов по сравнению с 18 апреля до 233,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 7 коп. в четверг повысился на 6 коп. до 26,21 UAH/USD.