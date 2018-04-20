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Курсы валют по карточным операциям на 20.04.18
11:00 20.04.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 20 апреля 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.0000
|26.3158
|32.1000
|32.5733
|4.1500
|4.5000
|ОТП Банк
|26.0000
|26.2000
|32.1800
|32.4600
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.0500
|26.2500
|32.1000
|32.6000
|Ощадбанк
|26.0700
|26.4500
|31.9000
|32.5500
|2.8500
|4.7000
|Креди Агриколь Банк
|26.0500
|26.2500
|32.1500
|32.5500
|Укрэксимбанк
|25.9000
|26.2500
|31.8000
|32.5600
|Райффайзен Банк Аваль
|25.9740
|26.3000
|31.9489
|32.6000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
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