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ЕС ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств
Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, среди которых и усиление контроля за криптовалютами.
Об этом сообщает сайт ЕП.
Документ является пятым и последним обновлением Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и частично является ответом на террористические нападения 2015 и 2016 в Париже и Брюсселе, а также на офшорный скандал Panama Papers.
Новые правила предоставляют гражданам право доступа к информации о бенефициарных владельцах фирм, работающих в ЕС, и помогут избежать коррупционного использования компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия богатства и уклонения от уплаты налогов.
Дополнительные меры также позволят открыть данные о бенефициарных владельцах доверительных фондов и подобных организаций для тех, кто проявляет "законный интерес". Это позволит предоставлять информацию журналистам-расследователям и неправительственным организациям). Государства-члены также сохранять право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством.
Новые меры также касаются рисков, связанных с подписными картами и виртуальными валютами. Для того чтобы прекратить анонимность, связанную с криптовалютами, платформы обмена ими и виртуальные кошельки, как и банки, должны применять контроль клиента с должной осмотрительностью, включая требования к проверке клиентов.
Такие платформы и поставщики услуг хранения криптовалют также должны быть зарегистрированы, как и компании, предоставляющие услуги по обмену валют.
Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале ЕС. Государствам-членам будет отведено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.
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