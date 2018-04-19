Доллар слабо дешевеет к евро 19 апреля, дорожает к иене

Курс доллара США слабо опускается в паре с евро в ходе торгов в четверг и умеренно поднимается к иене в отсутствии важных статданных.

Евро торгуется к 15:47 EET в районе $1,2384 против $1,2374 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе 132,93 иены по сравнению со 132,69 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 107,34 иены против 107,23 иены в среду.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,01%.

Участники валютного рынка ждут новых заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, в четверг выступят глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер и зампредседателя ФРС по надзору за банковским сектором Рэндал Куорлз.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах сократилось на 1 тыс. на прошлой неделе, до 232 тыс. Это очень низкий уровень, близкий к минимуму за 45 лет и свидетельствующий об активном росте рынка труда.

"Главные валюты не могут определиться с направлением движения, - говорит глава валютной стратегии на рынках Северной Америки в TD Securities Марк Маккормик. - В целом же можно наблюдать повышения спроса к более рисковым активам на фоне сильной корпоративной отчетности, благоприятных финансовых условий и укрепления цен на сырье".

Между тем фунт дорожает на 0,1% к доллару и на 0,2% к евро, несмотря на слабые данные по розничным продажам в Великобритании.

Как сообщалось, объем розничных продаж в стране в марте сократился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,1% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,6% и повышение второго на 1,9%.

Резкое падение продаж связывается с неблагоприятными погодными условиями в начале марта. Так, из-за транспортного коллапса продажи автомобильного топлива рухнули на 7,4%.

