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Портфель ОВГЗ нерезидентов уменьшился на 0,5 млрд грн
12:26 19.04.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 19 апреля уменьшился на 0,497 млрд грн ( на 3,49%) до 13,73 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 14,227 млрд. грн.
Портфель ОВГЗ в собственности банков Украины сократился на 0,37 млрд грн (до 348,302 млрд грн), в собственности юридических лиц также уменьшился на 0,1 млрд грн (до 27,582 млрд грн).
Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в четверг, суммарный портфель ОВГЗ сократился на 0,979 млрд грн (на 0,13%) до 742,368млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 16.04
|743483.73
|350325.25
|349277.74
|27238.79
|2415.61
|14226.35
|на 17.04
|743387.28
|350325.25
|349184.43
|27232.97
|2417.45
|14227.19
|на 18.04
|743346.61
|350325.25
|348672.12
|27685.03
|2437.04
|14227.18
|на 19.04
|742368.00
|350325.25
|348302.02
|27581.93
|2428.56
|13730.23
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 19 апреля – 26,147772 грн/$1
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