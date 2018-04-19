18 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $21,9 млн до $194,5 млн

В среду, 18 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 21,9 млн долларов по сравнению с 17 апреля до 194,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 30 млн долларов по сравнению с 17 апреля до 225,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 2 коп. в среду вырос на 7 коп. до 26,15 UAH/USD.