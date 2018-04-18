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На межбанке 17 апреля объем торгов долларом увеличился на $69,3 млн до $216,4 млн
10:49 18.04.2018 |
Во вторник, 17 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 69,3 млн долларов по сравнению с 16 апреля до 216,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 85,2 млн долларов по сравнению с 16 апреля до 255,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 8 коп. во вторник вырос на 2 коп. до уровня 26,08 UAH/USD.
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