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Минфин немного повысил ставку 6-мес. ОВГЗ и привлек почти 1 млрд грн
09:40 18.04.2018 |
Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник повысило максимальную ставку размещения 6-мес. облигаций внутреннего госзайма до 17,2% годовых с 17,1% неделей ранее, что позволило ему продать эти бумаги на 463,5 млн грн.
Согласно сообщению ведомства на его сайте, отклонена была лишь одна заявка из девяти на 340,2 млн грн по номиналу, поданная под 17,3% годовых, а средневзвешенная доходность составила 17,13% годовых.
На аукционе по продаже 3-мес. ОВГЗ Минфин сохранил ставку 17,44% годовых и отклонил две заявки из 17 на общую номинальную сумму 267,5 млн грн, поданные по ставкам до 18% годовых.
Помимо того, Минфин получил три заявки на 70,4 млн грн на покупку 11-мес. бумаг, однако отказался от их размещения.
|омер аукциона
|66
|67
|68
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200745
|Доразмещение UA4000200778
|Доразмещение UA4000197081
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|500000
|500000
|-
|Дата проведения
|17.04.2018
|17.04.2018
|17.04.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|18.04.2018
|18.04.2018
|18.04.2018
|Срок оплаты процентов
|05.09.2018
|Срок оплаты процентов
|06.03.2019
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|75.45
|Номинальный уровень доходности, %
|17.33
|17.10
|15.09
|Срок обращения (дней)
|77
|168
|322
|Срок погашения
|04.07.2018
|03.10.2018
|06.03.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|767513000.00
|840238000.00
|70366000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000.00
|500000000.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|692219000.00
|504530000.00
|1592298000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|17
|9
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|15
|8
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|17.30
|-
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|17.00
|17.10
|-
|Установленная доходность, %
|17.44
|17.20
|-
|Средневзвешенная доходность, %
|17.36
|17.13
|-
|Поступление в бюджет, грн
|482331282.10
|463452771.80
|0.00
Данные: Минфин Украины
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