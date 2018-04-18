Минфин немного повысил ставку 6-мес. ОВГЗ и привлек почти 1 млрд грн

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник повысило максимальную ставку размещения 6-мес. облигаций внутреннего госзайма до 17,2% годовых с 17,1% неделей ранее, что позволило ему продать эти бумаги на 463,5 млн грн.

Согласно сообщению ведомства на его сайте, отклонена была лишь одна заявка из девяти на 340,2 млн грн по номиналу, поданная под 17,3% годовых, а средневзвешенная доходность составила 17,13% годовых.

На аукционе по продаже 3-мес. ОВГЗ Минфин сохранил ставку 17,44% годовых и отклонил две заявки из 17 на общую номинальную сумму 267,5 млн грн, поданные по ставкам до 18% годовых.

Помимо того, Минфин получил три заявки на 70,4 млн грн на покупку 11-мес. бумаг, однако отказался от их размещения.





омер аукциона 66 67 68 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000200745 Доразмещение UA4000200778 Доразмещение UA4000197081 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт. 500000 500000 - Дата проведения 17.04.2018 17.04.2018 17.04.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 18.04.2018 18.04.2018 18.04.2018 Срок оплаты процентов 05.09.2018 Срок оплаты процентов 06.03.2019 Размер купонного платежа на одну облигацию - - 75.45 Номинальный уровень доходности, % 17.33 17.10 15.09 Срок обращения (дней) 77 168 322 Срок погашения 04.07.2018 03.10.2018 06.03.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 767513000.00 840238000.00 70366000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000.00 500000000.00 0.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 692219000.00 504530000.00 1592298000.00 Количество поданных заявок, шт. 17 9 3 Количество удовлетворенных заявок, шт. 15 8 0 Максимальный уровень доходности облигаций, % 18.00 17.30 - Минимальный уровень доходности облигаций, % 17.00 17.10 - Установленная доходность, % 17.44 17.20 - Средневзвешенная доходность, % 17.36 17.13 - Поступление в бюджет, грн 482331282.10 463452771.80 0.00

Данные: Минфин Украины