Золото продолжает дешеветь 18 апреля на ослаблении геополитической напряженности

Золото дешевеет в среду утром на фоне некоторого ослабления геополитических рисков, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.27 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,8 доллара, или на 0,28% - до 1345,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,25% - до 16,745 доллара за унцию.

После субботних ударов США, Британии и Франции по Сирии рынки не ожидают дальнейшего ухудшения ситуации. Это снижает интерес инвесторов к безопасным активам, включая золото.

Трейдеры также следят за переговорами президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые проходят во Флориде с 17 по 19 апреля.

Абэ уже назвал встречу с Трампом продуктивной и выразил надежду, что "будет достигнут ощутимый прогресс" в разрешении вопросов, вызывающих общую обеспокоенность. В качестве приоритетов он обозначил программу баллистических ракет, ядерную программу и вопрос о судьбе японских граждан, похищенных КНДР. Трамп в свою очередь отметил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.