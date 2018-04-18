Курс доллара к евро снижается 18 апреля в ожидании Beige Book, фунт дешевеет на данных об инфляции

Доллар США дешевеет относительно евро на торгах в среду и укрепляется к иене и фунту стерлингов.

Внимание трейдеров направлено на новые сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС).

На среду запланирована публикация Федрезервом регионального экономического обзора Beige Book, а также выступления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли и зампредседателя ФРС по надзору за банковским сектором Рэндала Куорлза.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов менее 0,1%.

Курс евро находится на уровне $1,2392 по сравнению с $1,2370 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к иене поднялся до 107,2 иены против 107 иен накануне.

Фунт дешевеет в ходе торгов на данных о более значительном, чем ожидалось, ослаблении инфляции в Великобритании в марте.

Согласно данным британского Национального статистического управления (ONS), темпы роста потребительских цен в прошлом месяце замедлились до 2,5% с февральских 2,7%. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сохранение февральских темпов инфляции в марте.

Стоимость фунта к доллару опустилась в ходе торгов до $1,4227 по сравнению с $1,4288 во вторник.

"Ослабление темпов инфляции в Великобритании спровоцировало фиксацию трейдерами прибылей в сделках с фунтом, - цитирует MarketWatch аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена. - Общий тренд к укреплению фунта все же сохраняется, и наш прогноз для британской валюты на среднесрочную перспективу не изменился".