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Курс доллара к евро снижается 18 апреля в ожидании Beige Book, фунт дешевеет на данных об инфляции
15:53 18.04.2018 |
Доллар США дешевеет относительно евро на торгах в среду и укрепляется к иене и фунту стерлингов.
Внимание трейдеров направлено на новые сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС).
На среду запланирована публикация Федрезервом регионального экономического обзора Beige Book, а также выступления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли и зампредседателя ФРС по надзору за банковским сектором Рэндала Куорлза.
Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов менее 0,1%.
Курс евро находится на уровне $1,2392 по сравнению с $1,2370 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара к иене поднялся до 107,2 иены против 107 иен накануне.
Фунт дешевеет в ходе торгов на данных о более значительном, чем ожидалось, ослаблении инфляции в Великобритании в марте.
Согласно данным британского Национального статистического управления (ONS), темпы роста потребительских цен в прошлом месяце замедлились до 2,5% с февральских 2,7%. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сохранение февральских темпов инфляции в марте.
Стоимость фунта к доллару опустилась в ходе торгов до $1,4227 по сравнению с $1,4288 во вторник.
"Ослабление темпов инфляции в Великобритании спровоцировало фиксацию трейдерами прибылей в сделках с фунтом, - цитирует MarketWatch аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена. - Общий тренд к укреплению фунта все же сохраняется, и наш прогноз для британской валюты на среднесрочную перспективу не изменился".
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