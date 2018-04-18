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Мошенники запустили фейковую криптогривну
Мошенники решили заработать на сборе средств от запуска фейковой национальной криптовалюты Украины. В Нацбанке бьют тревогу.
В Украине еще не появилась своя национальная криптовалюта, а мошенники ее уже подделывают. Вчера один из профильных ресурсов о крипте сообщил, что Нацбанк наконец запустил свой проект на Blockchain - украинскую криптовалюту, которая получила название eUAH.
Ресурс опубликовал скриншот с сайта украинского проекта и в заголовке поставил знак вопроса. Очевидно, он выражал некую неуверенность авторов текста в том, что Украиина на самом деле это сделала.
Детали
Как выяснила LIGA.net, сайт проекта eUAH был зарегистрирван совсем недавно - 16 марта. Имена его создателей неизвестны. В описании говорится, что инициатором выпуска криптогривни являются украинские госорганы - Госагентство по вопросам e-government, Нацбанк и Минюст. Проект якобы начался в марте. "В 2018 году запланировано выпустить в свободное обращение до 10% запаса токенов. Начало жизни Электронной Гривни", - утверждается в приведенном на сайте тайм-лайне. В плане указано, что Украина собирается выпустить на Ethereum 50 млн токенов, из которых 5 млн - в свободном обращении. У инициаторов проекта есть даже White paper, которая по оформлению очень похожа на обычные презентации Нацбанка. В ней говорится, что в 2019 году новая электронная гривня уже будет работать во всех сферах экономики и на нее будет приходиться до 15% всех платежей в стране.
Все в шоке
Странно, как такая громкая новость могла пройти незамеченной, и только американские ресурсы об этом вдруг сообщают. LIGA.net поинтересовалась, знают ли об этом проекте в Украине.
"Национальную крипту в Украине делаю только я и НБУ", - говорит основатель KUNA Bitcoin Agency и сооснователь Bitcoin Foundation Ukraine Михаил Чобанян. По его словам, eUAH - это фейк. "Его подстроили явно, чтобы думали, что это нацкриптовалюта от НБУ", - отмечает он. Как говорит Чобанян, любой мошенник может оформить такой проект за десять минут, еще день потратить на запуск сайта. "И ты - "НБУ" или Federal reserve system", - иронизирует бизнесмен.
В Госагентстве по e-government тоже не скрывали удивления от такой новости. Советник главы ведомства Константин Ярмоленко тоже считает, что создатели eUAH - мошенники. По его словам, их цель - собрать средства с доверчивых пользователей под видом государственного ICO и исчезнуть.
В пресс-службе Нацбанка открестились от eUAH. В ведомстве уточнили что их пилотный проект по созданию национальной денежной единицы Украины в цифровой форме с использванием технологии Blockchain сейчас находится в стадии разработки и анализа. "Он не выносится на широкую общественность и проводится на условиях волонтерства", - уточнили в ведомстве.
На сайте eUAH говорится, что "криптогривневые токены" уже можно купить на двух площадках: Forkdelta и Etherdelta. На ресурсе Ethplorer.io можно отследить, что операции по псевдоукраинскому токену уже были. Хотя, как предполагает Ярмоленко, они были тестовые. Мария Иванова, которая ведет проект e-гривни в НБУ, сообщила, что информация о мошенниках уже передана в департамент безопасности. Впрочем, не совсем понятно, как можно оперативно ликвидировать eUAH. На сайте проекта есть только общий e-mail и не указаны контактные лица. LIGA.net направила запрос по этому адресу. Но ответа не последовало.
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