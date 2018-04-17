На межбанке 16 апреля объем торгов долларом уменьшился на $71,4 млн до $147,1 млн

В понедельник, 16 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 71,4 млн долларов по сравнению с 13 апреля до 147,1 млн долларов.

Об этом, со ссылкой на данные НБУ, сообщает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 77,3 млн долларов по сравнению с 13 апреля до 170,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 12 коп. в понедельник снизился на 8 коп. до уровня 26,06 UAH/USD.