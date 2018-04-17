Финансовые новости
- |
- 17.04.18
- |
- 13:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.0974 грн
12:42 17.04.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
17.04.2018
|
16.04.2018
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
|
Середньозважений курс
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
2
|
2.00
|
26.0500
|
-
|
10:30
|
18
|
10.50
|
26.0602
|
26.1077
|
11:00
|
90
|
56.74
|
26.0793
|
26.1049
|
11:30
|144
|
86.98
|
26.0805
|
26.1039
|
12:00
|
216
|
131.68
|
26.1031
|
26.0978
|
12:30
|
336
|
213.34
|
26.0974
|
26.0933
|
13:00
|
|
|
|
26.0923
|
13:30
|
|
|
|
26.0905
|
14:00
|
|
|
|
26.0903
|
14:30
|
|
|
|
26.0900
|
15:00
|
|
|
|
26.0899
|
15:30
|
|
|
|
26.0897
|
16:00
|
|
|
|
26.0894
|
16:30
|
|
|
|
26.0893
|
17:00
|
|
|
|
26.0893
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Прописка по-новому: правила регистрации в Украине изменят
|Нацбанк удержал курс доллара на межбанке от падения ниже 26,0 грн./$
|Россия будет бороться с США до полного самоуничтожения
|Когда Рабинович и Мураев назовут Бойко предателем Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.0974 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 17.04.18
|На межбанке 16 апреля объем торгов долларом уменьшился на $71,4 млн до $147,1 млн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.04.18
|Остатки средств на корсчетах банков 17.04.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.04.18
Это интересно
|Новые модели автомобилей в ЕС теперь должны быть оборудованы автоматической системой оповещения об авариях eCall
Если оборудованный eCall автомобиль попадает в серьезную аварию, система автоматически набирает единый номер экстренной помощи в Европе (112) и через спутниковую навигационную систему Galileo передает местонахождение автомобиля аварийным службам.
|Таможенники изъяли 24 кг украинских гривен в одногривневых купюрах при попытке контрабанды
|Смартфон Nubia Z18 mini оказался вовсе не миниатюрным
|Представлен первый электрический грузовик Volvo
|В Китае родился ребёнок через четыре года после смерти родителей
|Новый Audi A6 стал универсалом с полноуправляемым шасси
|Повышение, после которого хочется уволиться