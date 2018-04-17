Украинские лизинговые компании получат гарантии США

Лизинговые компании смогут воспользоваться инструментом кредитных гарантий DСA (development credit authority), обеспеченных казначейством США.

Об этом рассказал руководитель направления небанковских финансовых учреждений проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Иван Вишневский.

В Украине посредником при предоставлении гарантий будет USAID - кредитный совет USAID будет рассматривать заявки от лизинговых компаний и устанавливать ключевые параметры сотрудничества. Иван Вишневский отметил, что гарантии DСA покрывают до 50% от обязательств. В случае дефолта лизингополучателя лизинговая компания обращается в USAID за компенсацией гарантированных сумм.

Разовая комиссия при получении гарантии составляет в среднем 1,5% от максимальной суммы гарантированных обязательств. Раз в полгода нужно платить регулярную комиссию - порядка 1,5% от суммы использованных гарантий.

Иван Вишневский пояснил, что предоставление гарантий позволит лизинговым компаниям предоставлять финансирование новым категориям бизнеса (например, предоставлять в лизинг медицинское оборудование), сотрудничать с компаниями, которые считаются рисковыми, а также заключать лизинговые договоры на более длительные сроки. В USAID предупреждают, что в случае низкой «выборки» гарантий, программа предоставления гарантий может быть досрочно прекращена.

С 2002 года DСA-гарантии в Украине получали банки «Надра» на сумму $6 млн (доля использованной гарантии - 62,38%), «Львов» - на $8,19 млн грн (19,19%), ПроКредит Банк на $9,29 млн (28,6%), а также 5 кредитных союзов - на $2 млн.

Иван Вишневский отметил, что договоры с кредитными союзами были расторгнуты, потому что выборка гарантий по кредитам была на уровне всего 5,98%.