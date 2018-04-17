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Украинские лизинговые компании получат гарантии США
09:51 17.04.2018 |
Лизинговые компании смогут воспользоваться инструментом кредитных гарантий DСA (development credit authority), обеспеченных казначейством США.
Об этом рассказал руководитель направления небанковских финансовых учреждений проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Иван Вишневский.
В Украине посредником при предоставлении гарантий будет USAID - кредитный совет USAID будет рассматривать заявки от лизинговых компаний и устанавливать ключевые параметры сотрудничества. Иван Вишневский отметил, что гарантии DСA покрывают до 50% от обязательств. В случае дефолта лизингополучателя лизинговая компания обращается в USAID за компенсацией гарантированных сумм.
Разовая комиссия при получении гарантии составляет в среднем 1,5% от максимальной суммы гарантированных обязательств. Раз в полгода нужно платить регулярную комиссию - порядка 1,5% от суммы использованных гарантий.
Иван Вишневский пояснил, что предоставление гарантий позволит лизинговым компаниям предоставлять финансирование новым категориям бизнеса (например, предоставлять в лизинг медицинское оборудование), сотрудничать с компаниями, которые считаются рисковыми, а также заключать лизинговые договоры на более длительные сроки. В USAID предупреждают, что в случае низкой «выборки» гарантий, программа предоставления гарантий может быть досрочно прекращена.
С 2002 года DСA-гарантии в Украине получали банки «Надра» на сумму $6 млн (доля использованной гарантии - 62,38%), «Львов» - на $8,19 млн грн (19,19%), ПроКредит Банк на $9,29 млн (28,6%), а также 5 кредитных союзов - на $2 млн.
Иван Вишневский отметил, что договоры с кредитными союзами были расторгнуты, потому что выборка гарантий по кредитам была на уровне всего 5,98%.
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