Финансовые новости
- |
- 17.04.18
- |
- 04:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дешевеет после твита Трампа об “игре в девальвацию” России и Китая
17:44 16.04.2018 |
Доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах в понедельник.
Ослабление американской валюты усилилось после того, как президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter упрекнул Россию и Китай в "игре в девальвацию".
"Россия и Китай играют в игру валютной девальвации, в то время как США продолжат повышать процентные ставки, - написал Д.Трамп в микроблоге в Twitter. - Это недопустимо".
Индекс ICE, оценивающий курс доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,4%. Долларовый индекс, рассчитываемый Bloomberg, упал на 0,3%, до минимума с 27 марта.
Курс евро к доллару поднялся до $1,2386 по сравнению с $1,2331 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена подешевела до 107,23 иены против 107,35 иены накануне.
Американский Минфин в минувшую пятницу опубликовал полугодовой отчет о валютной политике основных торговых партнеров США, в котором ни одна из стран не была названа "валютным манипулятором".
Шесть государств - Китай, Япония, Швейцария, Южная Корея, Германия и Индия - находятся в списке стран, которые, по мнению Минфина, ведут валютную и экономическую политику, дающую им несправедливые конкурентные преимущества перед США.
Курс фунта стерлингов относительно доллара США в понедельник поднялся выше отметки в $1,43, что, согласно данным FactSet, отмечено лишь во второй раз с момента голосования по Brexit в июне 2016 года.
По данным на 16:50 EET пара фунт/доллар торгуется на уровне $1,4323 по сравнению с $1,4238 на закрытие предыдущей сессии.
Внимание трейдеров направлено на новый раунд переговоров между Великобританией и Евросоюзом по вопросу Brexit, которые пройдут в понедельник и вторник.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия будет бороться с США до полного самоуничтожения
|Когда Рабинович и Мураев назовут Бойко предателем Донбасса
|Технология мини-терактов: Кому понадобилось пугать “Киевгорстрой” и “Киевэнерго”
|Аваков решил отобрать голубую каску у Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк удержал курс доллара на межбанке от падения ниже 26,0 грн./$
|Фондовые индексы Украины 16 апреля изменились разнонаправленно
|Доллар дешевеет после твита Трампа об “игре в девальвацию” России и Китая
|Депозитные ставки для физлиц 16.04.18
|Совет НБУ утвердил распределение прибыли за 2017 в 44,6 млрд гривен
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 16 апреля составил 26.0893 грн.
Это интересно
|Суд заблокировал мессенджер Telegram в России
|Смартфон Nubia Z18 mini оказался вовсе не миниатюрным
|Представлен первый электрический грузовик Volvo
|В Китае родился ребёнок через четыре года после смерти родителей
|Новый Audi A6 стал универсалом с полноуправляемым шасси
|Повышение, после которого хочется уволиться
|Ford представил Focus четвертого поколения