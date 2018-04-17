Доллар дешевеет после твита Трампа об “игре в девальвацию” России и Китая

Доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах в понедельник.

Ослабление американской валюты усилилось после того, как президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter упрекнул Россию и Китай в "игре в девальвацию".

"Россия и Китай играют в игру валютной девальвации, в то время как США продолжат повышать процентные ставки, - написал Д.Трамп в микроблоге в Twitter. - Это недопустимо".

Индекс ICE, оценивающий курс доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,4%. Долларовый индекс, рассчитываемый Bloomberg, упал на 0,3%, до минимума с 27 марта.

Курс евро к доллару поднялся до $1,2386 по сравнению с $1,2331 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена подешевела до 107,23 иены против 107,35 иены накануне.

Американский Минфин в минувшую пятницу опубликовал полугодовой отчет о валютной политике основных торговых партнеров США, в котором ни одна из стран не была названа "валютным манипулятором".

Шесть государств - Китай, Япония, Швейцария, Южная Корея, Германия и Индия - находятся в списке стран, которые, по мнению Минфина, ведут валютную и экономическую политику, дающую им несправедливые конкурентные преимущества перед США.

Курс фунта стерлингов относительно доллара США в понедельник поднялся выше отметки в $1,43, что, согласно данным FactSet, отмечено лишь во второй раз с момента голосования по Brexit в июне 2016 года.

По данным на 16:50 EET пара фунт/доллар торгуется на уровне $1,4323 по сравнению с $1,4238 на закрытие предыдущей сессии.

Внимание трейдеров направлено на новый раунд переговоров между Великобританией и Евросоюзом по вопросу Brexit, которые пройдут в понедельник и вторник.

