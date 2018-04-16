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НБУ продал 13 апреля банкам депозитные сертификаты на 22 175 млн гривен
10:38 16.04.2018 |
Национальный банк в пятницу, 13 апреля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 22 175 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 38 банкам на сумму 6 705 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,00% годовых 42 банкам на сумму 15 470 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 12 апреля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 059 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 853,092 млрд гривен, что на 13,7% больше, чем за январь-март 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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