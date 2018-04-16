13 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $7,6 млн до $218,5 млн

В пятницу, 13 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 7,6 млн долларов по сравнению с 12 апреля до 218,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передет BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 26,2 млн долларов по сравнению с 12 апреля до 247,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 10 коп. в пятницу вырос на 12 коп. до уровня 26,14 UAH/USD.