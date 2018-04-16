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Золото слабо дорожает 16 апреля после ракетных ударов по Сирии
09:11 16.04.2018 |
Цена золота в понедельник утром слабо растет, рынок реагирует на ракетную атаку по Сирии в минувшие выходные, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.23 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или на 0,06% - до 1348,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась при этом на 0,14% - до 16,635 доллара за унцию.По словам старшего рыночного аналитика Think Markets UK Наима Аслама (Naeem Aslam), которые приводит агентство Рейтер, не стоит ждать значительного удорожания золота в понедельник несмотря на геополитические риски. "Все внимание будет уделено ответной реакции России", - считает эксперт.
Золото традиционно считается безопасным активом, поэтому спрос на него растет в случае увеличения геополитической напряженности, что приводит и к удорожанию металла.
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