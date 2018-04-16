Акции “Русала” упали до исторического минимума

Акции российской алюминиевой компании "Русал" снизились до исторического минимума. К утру понедельника, 16 апреля, бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели более чем на 16 процентов до 1,62 гонконгского доллара.

Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году: тогда акции компании стоили 10,8 гонконгского доллара за штуку, уточняет РБК.

Ранее основной владелец "Русала" Олег Дерипаска подпал под санкции США, после чего акции компании потеряли почти половину своей стоимости. Сообщалось, что тогда компания попросила клиентов платить в евро.

Вашингтон предупреждает Россию о введении новых ограничительных мер из-за того, что Кремль поддерживает режим Башара Асада в Сирии.