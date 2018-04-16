Иена дорожает к доллару 16 апреля на росте геополитических рисков после атаки по Сирии

Курс доллара к иене опускается в понедельник утром на фоне роста геополитической напряженности после атаки по Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 EET курс доллара к иене снижался до 107,24 иены за доллар со 107,41 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 1,233 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03% - до 89,77 пункта.

Иена традиционно считается безопасным активом, поэтому спрос на нее растет в случае роста геополитической неопределенности. Однако ранее в ходе торгов иена, напротив, дешевела к доллару. Реакция от атаки на валютные рынки была ограниченной, поскольку президент США Дональд Трамп предупредил о ней заранее, что дало время трейдерам, считает старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki). Его слова приводит агентство Рейтер.

Позднее в ходе торгов рынок ожидает статистику из США по объему розничных продаж в марте. По оценке аналитиков, показатель за отчетный месяц вырос на 0,4% к предыдущему месяцу.