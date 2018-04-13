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НБУ показал золотые закрома Украины
Национальный банк Украины (НБУ) располагает 25 тоннами золота. Это около $1 млрд.
В НБУ пояснили, что этот объем золота может быть размещен в кубе 1,3 кубических метра - стороны по 1,1 м.
В 2017 году НБУ выкупил на внутреннем рынке 1,2 тонны золота (банковские металлы, лом).
По объему золота в резервах Украина занимает 55-е место. Лидеры этого рейтинга США (8133 т), Германия (3374 т), Италия (2452 т), Франция (2436 т), Китай (1843 т).
Всего золота у мировых центробанков на $1,3 трлн.
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