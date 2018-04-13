Худшие времена для биткоина миновали?

Известный хедж-фонд заявил, что цены на биткин достигли дна.

Расположенный в Сан-Франциско фонд Pantera Capital Management считает, что курс 6500 долларов США за биткоин, вероятно, минимален для текущего медвежьего рынка. Аналитики компании считают вероятным достижение битоином новых максимумов, причем его курс чрез год может превысить 20 000 долларов. Фонд Pantera считается одним из самых авторитетных на рынке криптовалют и дает важные прогнозы, хотя и редко, сообщает Dow Jones.

"Я редко бываю настолько уверен в сроках, - написал глава фонда Дэн Морхед в апрельском бюллетене Pantera. - Поток средств от институциональных инвесторов поднимет рынки значительно выше".

Компания Морхеда инвестирует в цифровые валюты и в технологии блок-чейн уже в течение четырех лет, и он обычно воздерживается от краткосрочных прогнозов. По его словам, он дал рекомендации по торговле криптовалютами только четыре раза, из которых три раза он советовал покупать их, а один раз - продавать. Морхед особенно сильно уверен в своем текущем прогнозе, согласно которому биткоин будет расти.

По данным CoinDesk, на момент написания статьи биткоин торговался по 7800 долларов, а до этого в течение нескольких недель завис в районе 7000 долларов. В четверг утором его цена росла со скоростью около 1000 долларов в час при больших объемах торгов, и этот рост был одним из самых резких в текущем году.

Такая динамика стала разворотом от крутого снижения биткоина в последние месяцы. Теперь обстановка на рынке криптовалют в основном успокоилась после прошлогодней лихорадки.

Биткоин исчез с первых полос газет и больше не доминирует в социальных сетях. По данным Google Trends, количество поисковых запросов, содержащих название этой крипотовалюты, с декабря сократилось более чем на 80%. Несмотря на восстановление в четверг, биткоин торгуется примерно на 60% ниже достигнутого в декабре максимума в районе 20 000 долларов.

Инвесторы и аналитики, включая Морхеда, говорили, что приближение 17 апреля, когда в США наступает срок уплаты налогов, оказывает давление на рынок криптовалют.