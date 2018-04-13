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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.04.18
10:41 13.04.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|10.04
|15.6391
|-
|-
|-
|-
|15.9702
|15.2286
|-
|-
|-
|11.04
|15.6755
|-
|-
|-
|-
|16.1501
|15.7875
|-
|-
|-
|12.04
|15.7932
|-
|-
|-
|-
|16.1101
|17.1100
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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