На межбанке 12 апреля объем торгов долларом увеличился на $38,4 млн до $226,1 млн

В четверг, 12 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 38,4 млн долларов по сравнению с 11 апреля до 226,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 43,7 млн долларов по сравнению с 11 апреля до 273,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 4 коп. в четверг вырос на 10 коп. до уровня 26,02 UAH/USD.