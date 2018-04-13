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Золото колеблется в цене 13 апреля после резкого удешевления накануне
09:51 13.04.2018 |
Стоимость золота колеблется в пятницу, пытаясь выйти в коррекционный тренд после снижения цены металла в четверг, которое стало самым резким удешевлением актива за более чем две недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.06 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,8 доллара, или на 0,13% - до 1340,2 доллара за тройскую унцию. В четверг фьючерсы на золото потеряли 1,43%, снизившись до минимума с 28 марта. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,01% - до 16,46 доллара за унцию.
По-прежнему основными факторами, влияющими на торги золотом, являются геополитические риски в связи с возможной атакой США на Сирию и торговой войной между Штатами и КНР.
В четверг президент США Дональд Трамп провел заседание с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Как сообщила позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент еще не принял окончательного решения по этому вопросу и продолжает изучать данные разведки.
При этом в среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут "хорошие, новые и "умные", имея в виду ракеты США, которые могут быть направлены в Сирию в качестве ответа на химатаку в стране. США обвиняют в ней сирийские власти, Москва при этом опровергает информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Трейдеры также внимательно следят за ситуацией с торговыми отношениями между Китаем и США. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры. В четверг Всемирная торговая организация (ВТО) в ежегодном прогнозе сообщила, что мировая торговля демонстрирует надежное восстановление, которое однако может быть нарушено, если будут возникать глобальные торговые споры.
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