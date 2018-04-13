Доллар США стабилен к евро 13 апреля, иена снижается третью неделю кряду

Курс доллара стабилен к иене в ходе сессии в пятницу, при этом иена завершает в минусе третью неделю подряд на снижении опасений по поводу начала торговых войн между Китаем и США.

Евро торгуется к 9:22 EET в районе $1,2328 против $1,2327 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе 132,62 иены по сравнению со 132,30 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 107,59 иены против 107,33 иены в четверг.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,01%.

Президент США Дональд Трамп дал указание своим помощникам рассмотреть вопрос о возвращении в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) при условии, что будет достигнута договоренность о более выгодных для Соединенных Штатов условиях участия в нем, сообщила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

"В прошлом году президент сдержал свое обещание о выходе из ТТП, поскольку оно был невыгодным для американских рабочих и фермеров, - говорится в распространенном ею заявлении. - Вместе с тем президент последовательно говорил, что он открыт для значительно более выгодной сделки".

Кроме того, участники рынка оценивают статданные из Китая.

Государственное статистическое управление Китая в пятницу отчиталось о неожиданном дефиците баланса внешней торговли в марте. Дефицит составил почти $5 млрд против профицита в размере $33,45 млрд в феврале.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса фиксируется впервые с февраля 2017 года. Эксперты в среднем ожидали, что профицит в марте составит порядка $20 млрд.

По словам экономиста Standard Chartered Шуан Диня, такие цифры внешнеторгового баланса КНР вызваны сезонными факторами, и страна вернется к профициту в апреле и остальных месяцах текущего года.